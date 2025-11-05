TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Diversión y talento en 'La Gran Batalla': artistas se transforman en su género opuesto

Tres equipos se presentan esta noche y prometen una gala llena de energía, talento y diversión en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

04/11/2025 20:03

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llegó la segunda noche de la semana y con ella una nueva dinámica en 'La Gran Batalla', que sorprenderá al público con personajes llenos de carisma y humor.
Esta noche, tres equipos subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para conquistar al jurado y a los espectadores con sus interpretaciones en el formato de karaoke “invertido”, donde los artistas deberán transformarse por completo en su género opuesto.

El pasado lunes, el programa presentó imitaciones memorables de Alejandra Guzmán, Leonardo Favio y Yuridia, interpretaciones que destacaron por el profesionalismo y la creatividad de los participantes.

Esta noche se presentan:

  1. Erika Valencia y la Academia Dazan Company

  2. Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

  3. Juandy y la Academia La Legacy

Las propuestas prometen color, emoción y talento, con caracterizaciones que llevarán el entretenimiento a otro nivel.

No te pierdas el programa a las 20:45, y acompaña la transmisión en vivo a través de YouTube con Leila, Alejandro y Diego, quienes llevarán todos los detalles desde el streaming.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

