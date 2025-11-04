Eugenia brilló, pero su equipo falló: así fue la crítica del jurado en La Gran Batalla

El segundo equipo en presentarse en el escenario más grande de la televisión boliviana fue el de Eugenia Redin junto a la academia Power Dance, quienes interpretaron el clásico tema “Ella ya me olvidó”, del recordado artista Leonardo Favio.

La puesta en escena cautivó al público y generó elogios iniciales por la ambientación y la entrega de Eugenia; sin embargo, los jueces coincidieron en que al grupo le faltó técnica y cohesión durante la coreografía.

La juez Elka Meyer fue la primera en pronunciarse, destacando el esfuerzo de Eugenia, pero señalando fallas en el equipo.

“Me agradó el inicio, pero cuando el equipo ingresó empezaron las fallas. Faltaba técnica, tienen que trabajar más. Eugenia, usted trabajó y se nota que estudió, pero chicos, como equipo, deben usar otras herramientas”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra consideró que la presentación careció de conexión y expresión.

“Fue medio raro, había mucho vacío, como si todos quisieran hacer su propia coreografía. Faltó expresión. El lip sync estaba bien, pero faltaba sentimiento”, manifestó.

El juez Tito Larenti coincidió en que el trabajo de la famosa fue destacable, pero criticó la falta de propuesta del coach.

“Eugenia, yo creo en tu trabajo, estudiaste, te faltaron algunos detalles, pero el equipo está reciclando herramientas. Falta creatividad, tienen mucho más para dar”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Massa pidió más fuerza interpretativa al equipo.

“Si no va a haber baile, la actuación tiene que destacar. Faltaron detalles importantes a estas alturas de la competencia”, afirmó.

Eugenia agradeció al jurado por las observaciones y al público por su apoyo. Aseguró que, de continuar en competencia, su equipo regresará con una propuesta más sólida.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

