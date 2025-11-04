VIDEO: Explosión en carro alegórico deja diez heridos durante el festival del Día de Muertos

La tarde del domingo 2 de noviembre, la caravana “Almas que andan, luces que guían”, parte del Festival Xochimictlan de Mazatepec (México), se tornó en tragedia cuando un carro alegórico estalló, dejando diez personas lesionadas, informaron autoridades locales.

El suceso ocurrió sobre la ruta que inició en la Explanada de la Loma y estaba prevista para concluir en el zócalo municipal. La plataforma, decorada con motivos del Día de Muertos y tirada por un tractor, estalló aparentemente tras ser alcanzada por pirotecnia disparada por personas que desfilaban a pie detrás del carro, según detalló la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos.

Un video que circula en redes sociales muestra a cuatro mujeres con trajes típicos sobre la plataforma. En el instante de la explosión, se pierden las imágenes y se escuchan gritos, reflejando la confusión y el susto de los presentes.

Las diez personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Tetecala, donde recibieron atención médica y se reporta que ninguna corre peligro, según las autoridades.

El alcalde Gilberto Orihuela Bustos expresó mediante un comunicado que se mantiene pendiente de la salud de los lesionados y lamentó lo sucedido. Debido al accidente, el desfile fue cancelado y se suspendieron las presentaciones musicales que estaban programadas para el zócalo.

Mazatepec, ubicado en la parte suroeste de Morelos, es conocido por el Santuario del Señor del Calvario, que incluye la histórica Parroquia de San Lucas, construida en 1696 por los franciscanos, y que cada año recibe a miles de visitantes durante las festividades del Día de Muertos.

