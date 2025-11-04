TEMAS DE HOY:
Comunidad

Tres meses sin agua: vecinos de la OTB Concordia exigen una solución

En la OTB Concordia, familias enfrentan la falta del líquido vital, dependen de cisternas y denuncian promesas incumplidas por parte de las autoridades locales.

Ligia Portillo

04/11/2025 8:40

Tres meses sin agua: vecinos de la OTB Concordia no tienen agua potable en Sacaba. Foto: Captura de pantalla
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Vecinos de la OTB Concordia, en el municipio de Sacaba, denunciaron que viven una situación crítica, llevan tres meses sin agua potable. Lo poco que llega se almacena en ollas y turriles gracias a un carro cisterna que apenas permite cubrir las necesidades básicas por un tiempo limitado.

Los vecinos muestran su preocupación y enojo: “Estamos muy tristes y enfadados por la ineptitud e ineficiencia de la alcaldía de Sacaba. Nos prometieron una solución en tres días a la rotura de la tubería de la avenida Chapare, pero ya pasó más de un mes sin que cumplan. Solo nos mandan agua una vez por semana durante unos minutos”, denunció un ciudadano.

La falta de agua no solo afecta la salud, sino también la economía de las familias, deben comprar cisternas a un costo de 150 a 180 bolivianos cada semana para poder cubrir sus necesidades básicas. “Es un atentado a la salud y a nuestros derechos, porque la Constitución garantiza la atención prioritaria de servicios básicos como el agua”, agregan los vecinos.

Los vecinos advierten que podrían tomar acciones por cuenta propia, ante la falta de respuestas concretas. “Esta situación no puede seguir así, es la segunda vez que nos cortan el agua con pretextos absurdos. Solo entienden hechos”, afirmaron.

 

