Imputarán por asesinato a un trabajador que mató a su jefe con un palo en Santa Cruz

Tras varios allanamientos, la Policía y el Ministerio Público pudieron dar con el paradero del autor del crimen y el vehículo.

El Ministerio Público informó que, tras la aprehensión de Fernando G.L., de 22 años, señalado como el autor del crimen de su empleador, presentarán una imputación formal por el delito de asesinato.

“En la cámara de seguridad se puede ver claramente cómo el sujeto ingresa a la cocina en la cual se encontraba la víctima y posteriormente sale y se lleva el vehículo. En el vehículo se encontraron las prendas que fueron utilizadas el día del hecho”, señaló el fiscal Alberto Hurtado.

Según la autoridad, el acusado indicó que la movilidad fue dejada en la vía pública desde el día domingo.

El hecho sucedió en el barrio Florida, a la altura del sexto anillo de la avenida Beni, la tarde de este domingo 2 de noviembre.

Policía captura al acusado de asesinato y recupera el vehículo

La Policía y el Ministerio Público lograron capturar al hombre de 22 años acusado de quitarle la vida a su jefe, para robarle un vehículo.

El director de la Felcc, Gustavo Astilla, señaló que se realizaron allanamientos en diferentes zonas de la ciudad para dar con su captura; luego se trasladaron con el aprehendido al lugar donde se encontraba el motorizado que fue robado.

“Se tiene la identificación del autor material y posterior aprehensión. Logramos ubicar el vehículo que fue robado”, informó Astilla.

El motorizado fue encontrado en el segundo anillo, zona de Equipetrol, y fue precintado y trasladado a dependencias policiales para las pericias oficiales.

