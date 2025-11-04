Así cayó el sujeto acusado de asesinar a su empleador: la Policía recuperó el auto robado tras el crimen

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de Fernando G.L., de 22 años, quien fue identificado como el principal sindicado en el caso de asesinato ocurrido días atrás en el barrio Florida, de la capital cruceña.

Según informó la institución del orden, durante la intervención también se recuperó el vehículo que el acusado habría sustraído el día del crimen, lo que se constituye una pieza clave dentro de la investigación.

El director de la Felcc, Gustavo Astilla, señaló que se realizaron allanamientos en diferentes zonas de la ciudad para dar con su captura; luego se trasladaron con el aprehendido al lugar donde se encontraba el motorizado que fue robado.

“Se tiene la identificación del autor material y posterior aprehensión. Logramos ubicar el vehículo que fue robado”, informó Astilla.

El motorizado fue encontrado en el segundo anillo, zona de Equipetrol, y fue precintado y trasladado a dependencias policiales para las pericias oficiales.

El Ministerio Público informó que, tras la aprehensión de Fernando G.L., de 22 años, señalado como el autor del crimen de su empleador, presentarán una imputación formal por el delito de asesinato.

