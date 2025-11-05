Paz y Lara recibieron credenciales como presidente y vicepresidente

En la histórica Casa de la Libertad en Sucre, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, encabezó este miércoles la entrega oficial de credenciales a las autoridades electas para la presidencia y vicepresidencia de Bolivia: Rodrigo Paz y Edmand Lara, respectivamente, en un acto que marcó el cierre del proceso electoral 2025.

“Este importante acto no podía realizarse en otro lugar que no fuese la Casa de la Libertad, especialmente en el año del Bicentenario de la independencia. Aquí convergen historia y democracia”, destacó Hassenteufel, resaltando la simbología del recinto, que combina la memoria de los próceres con la voz del pueblo expresada mediante el sufragio.

La entrega de credenciales constituye “una de las actividades más importantes del calendario electoral”, ya que reconoce oficialmente a Paz y Lara como presidente y vicepresidente constitucionales electos, quienes resultaron vencedores del voto popular.

Hassenteufel calificó al proceso electoral 2025 como el más largo de la historia del país, al haberse realizado por primera vez una segunda vuelta. Señaló que, pese a las dificultades iniciales, la firme decisión del TSE y la vocación democrática del pueblo permitieron completar el proceso con el respaldo del Órgano Ejecutivo, que garantizó los recursos necesarios tanto en el país como en el exterior.

El presidente del TSE destacó además que las misiones de observación coincidieron en que las elecciones se realizaron respetando los principios de imparcialidad, pluralismo político, igualdad, publicidad y transparencia, lo que permitió a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho al voto.

El primer balotaje presidencial de Bolivia, realizado el 19 de octubre, confirmó la victoria de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Tras recibir su credencial, Paz jurará como presidente de la nación el sábado 8 de noviembre.

