Red Uno es reconocida con el distintivo "Rompiendo Cadenas" por el Comité Cívico pro Santa Cruz

Red Uno de Bolivia fue reconocida por el Comité Cívico pro Santa Cruz con el importante distintivo "Rompiendo Cadenas", en un acto de entrega de galardones a diversas instituciones que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la región, en el marco del 75 aniversario del ente cívico.

El Comité Cívico cruceño decidió honrar a instituciones y empresas que, como Red Uno, demuestran un compromiso sostenido con los valores ciudadanos.

El reconocimiento subraya que: "La Red Uno de Bolivia, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado compromiso sostenido de la comunicación veraz, la promoción de la cultura, el fortalecimiento de los valores ciudadanos y el acompañamiento a los acontecimientos relevantes de la vida cívica del departamento de Santa Cruz".

Un compromiso renovado con la democracia

Al recibir el galardón, el gerente general de Red Uno, Joaquín Pereira, expresó un profundo orgullo y gratitud en nombre de toda la familia de la Red Uno de Bolivia, presidida por su fundador, Don Ivo Kuljis.

Pereira destacó el papel del Comité Cívico como "el bastión de nuestra identidad y la voz incansable en la lucha cívica por la libertad, la justicia y la democracia".

El Gerente General hizo una promesa pública y señaló la misión principal de la institución:

"La cadena que debe romperse es la cadena del silencio. Por eso, como medio de comunicación nuestra responsabilidad es ser un medio y un canal para la verdad, una plataforma abierta para toda la ciudadanía y un pilar esencial para el fortalecimiento de nuestra sociedad."

Pereira enfatizó que la distinción "Rompiendo Cadenas" no es solo para los ejecutivos, sino que "pertenece a cada periodista, a cada camarógrafo, productor y a todo el equipo de la Red Uno que día a día trabaja con profesionalismo, ética y un profundo compromiso con la libertad de expresión".

Recalcó la esencia de la labor periodística: "El comité lucha por los derechos del ciudadano, nosotros, como medio de comunicación, luchamos por el derecho del ciudadano a estar siempre bien informado. Comprendemos claramente que no puede existir una democracia plena sin una prensa libre e independiente".

El premio es para los trabajadores

En la misma línea, Ronald Mariscal, CEO del grupo Kuljis, aseguró que el premio es un logro directo de los trabajadores del canal, quienes con su esfuerzo diario forjan el liderazgo de Red Uno en el país.

"Hoy este es un logro de todos que son los que hacen que la noticia llegue a las casas, los trabajadores son los valientes y los que se merecen este premio. Nos redobla el compromiso, estamos contentos", afirmó Mariscal.

Para cerrar el acto, Pereira reafirmó que el galardón es "la renovación de ese pacto que tenemos con Santa Cruz y con Bolivia", comprometiéndose a seguir informando de una manera responsable, seria y equilibrada.

