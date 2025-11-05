TEMAS DE HOY:
Internacional

Capturan al hombre que acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

En las imágenes, se observa al sujeto acercándose por detrás de la mandataria y tocándola de manera inapropiada. Sheinbaum logra defenderse mientras se escucha su voz exclamando “Ey, ey, ey, ey”.

Charles M. Flores

05/11/2025 12:56

Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico. FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.
México

Escuchar esta nota

Las autoridades mexicanas confirmaron este miércoles la detención del hombre acusado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras conversaba con vecinos en el centro histórico de la Ciudad de México. El incidente ocurrió este martes y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes, se observa al sujeto acercándose por detrás de la mandataria y tocándola de manera inapropiada. Sheinbaum logra defenderse mientras se escucha su voz exclamando “Ey, ey, ey, ey”. Una de las personas presentes, identificada como Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía, intervino para separar al agresor, que aparentemente estaba ebrio.

Horas después, la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la detención del hombre y aseguró que se actuará “como lo marca la ley”. Brugada expresó su solidaridad con la presidenta y enfatizó que “tiene derecho a caminar libremente por las calles de la ciudad” y que “en esta ciudad el acoso no tiene cabida”.

Este hecho ocurre en un momento de críticas hacia las políticas de seguridad del gobierno de Sheinbaum, especialmente tras el asesinato del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo, la semana pasada. La presidenta había anunciado ese mismo día un “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con el que se reforzará la seguridad en el estado y se abordarán las causas de la violencia mediante contingentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad federal.

Sheinbaum, conocida por romper el protocolo de seguridad para acercarse a la ciudadanía, nuevamente se ve en el centro de la atención mediática, exponiendo los desafíos de mantener la seguridad presidencial en un contexto de violencia creciente en el país.

 

