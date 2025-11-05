El Súper Deportivo habló en exclusiva con Óscar Villegas desde Catar

A un día del partido contra Italia por el Mundial Sub-17 el director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, resaltó la evolución de sus jugadores y la necesidad de fortalecer la mentalidad competitiva en esta categoría formativa. En entrevista exclusiva con el programa Súper Deportivo de Red Uno de Bolivia, Villegas afirmó:

"Estamos en una categoría formativa, queremos siempre ganar todo lo que juguemos y ha habido aspectos muy destacables; tener un 63% ante un 37% de tenencia de balón en un Mundial es bastante difícil. Hemos sido propositivos, hemos jugado mucho más tiempo en la zona de nuestro equipo rival, prácticamente fueron tres situaciones que el deseo de ganar nos llevaron en zona de ellos y la velocidad que tienen nos han ganado."

El entrenador también señaló las diferencias físicas entre sus jugadores y otros equipos, presentes incluso en el Sudamericano y ahora en el Mundial. Sin embargo, destacó la actitud de su equipo:

"Somos una selección que propone, que intenta jugar siempre bien. Tenemos que seguir trabajando la parte mental de estos jóvenes para que se vayan convenciendo, a través de todos los partidos que se juegan, que podemos ser competitivos. Tenemos que seguir creciendo; en todo caso, yo voy a seguir acompañando a la selección hasta que nos toque irnos a Corea."

Sobre el partido de la Sub-17 de este jueves, Villegas agregó:



"Contra Italia esperamos que lo físico podamos recuperarlos a todos lo mejor posible, sabemos que Italia es una muy buena selección, una de las mejores que hay en este Mundial, la hemos analizado y esperamos estar a la altura para poder responder en este partido porque queremos tener una gran presentación."

El técnico dejó claro que, más allá de los resultados, el objetivo principal sigue siendo el crecimiento integral de los jugadores, tanto en lo físico como en lo mental, con la intención de consolidar a Bolivia Sub-17 como un equipo competitivo y propositivo en torneos internacionales.

