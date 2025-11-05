Concluyó el último gabinete de ministros antes de entregar el poder

Desde tempranas horas de la mañana, este miércoles, en una reunión desarrollada en el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce encabezó el último gabinete ministerial de su gestión que concluyó pasado el mediodía, ocasión en la que las ministras y los ministros presentaron su renuncia colectiva, como establece el protocolo previo al cierre de mandato.

Los ministros y ministras continuarán en funciones hasta el viernes 7 de noviembre, fecha en la que se producirá el acto oficial de transmisión de mando presidencial al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente electo Edmand Lara, en cumplimiento del calendario institucional.

El encuentro en Casa Grande del Pueblo marcó el cierre formal de la gestión de Luis Arce, quien asumió la Presidencia en noviembre de 2020 y concluye su mandato tras cinco años de administración.

Con esta reunión, el Gobierno saliente deja encaminado el proceso de transición democrática y administrativa, garantizando la continuidad institucional hasta la posesión de las nuevas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.

