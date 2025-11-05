TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Oriente Petrolero celebra 70 años de puro amor y gloria!

El club refinero celebra siete décadas de historia, pasión y orgullo cruceño, consolidado como uno de los grandes del fútbol boliviano. 

Martin Suarez Vargas

05/11/2025 10:48

Momentos históricos de Oriente Petrolero con sus consagraciones como campeón en el fútbol boliviano. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

El 5 de noviembre de 1955 nació el club cruceño Oriente Petrolero, fundado por un grupo de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encabezados por Elmer Saucedo. Lo que comenzó como un equipo de barrio en Santa Cruz de la Sierra, con el tiempo se transformó en un símbolo de identidad y orgullo para toda su fanaticada.

A lo largo de su historia, Oriente Petrolero ha conquistado cinco títulos nacionales en la era profesional: en 1971, 1979, 1990, 2001 y 2010, consagrándose como uno de los clubes más exitosos del país. Su primera corona, obtenida en 1971, marcó el inicio de una trayectoria gloriosa. Además, su participación en la Copa Libertadores de 1988, donde alcanzó los cuartos de final, sigue siendo uno de los hitos más recordados por su hinchada.

El club albiverde, que adoptó los colores verde y blanco en sus inicios, ha mantenido siempre su lugar en la máxima categoría del fútbol boliviano, sin haber descendido nunca. Hoy, a 70 años de su fundación, Oriente celebra su historia con la misma pasión de aquellos petroleros que encendieron la llama refinera.

Actualmente compite en la primera división del balompié boliviano y aunque han sido complicados los últimos años, Oriente Petrolero continúa haciendo historia jugando a la par con todos sus rivales.

Setenta años después, el grito sigue siendo el mismo: ¡Oriente Petrolero, pura pasión, amor y gloria cruceña!

