¡Golazo boliviano! Gabriel Villamil anotó para la Liga de Quito en Ecuador (Video)

Gabriel Villamil sigue destacando en el fútbol ecuatoriano. El mediocampista boliviano convirtió uno de los goles en la contundente victoria de Liga de Quito por 4-0 sobre Orense, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por una nueva fecha del torneo local.

El tanto llegó a los 42 minutos del primer tiempo, tras una jugada colectiva que culminó en los pies del jugador boliviano. Villamil anticipó a su marcador y, con un toque sutil de pierna derecha, definió por debajo del arquero Rolando Silva, desatando la celebración de los hinchas del conjunto albo.

Con esta anotación, Villamil acumula nueve goles con la camiseta de Liga de Quito: seis en la LigaPro y tres en torneos internacionales.

El futbolista ahora se alista para unirse a la selección boliviana, que iniciará su concentración este lunes con miras a los partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, programados para el 14 y 18 de noviembre, respectivamente.

