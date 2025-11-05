Expectativa por encuentro empresarial en Santa Cruz con participación de Rodrigo Paz

Este viernes 7 de noviembre, Santa Cruz será escenario de un encuentro empresarial de alcance nacional e internacional, que contará con la participación del presidente electo, Rodrigo Paz, y delegaciones de empresarios de más de 19 países.

El evento, que reunirá a representantes del sector privado e instituciones clave, tiene como objetivo principal fortalecer los lazos comerciales y promover a Bolivia como un destino atractivo para la inversión internacional.

Entre las instituciones confirmadas se encuentra la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), cuyo presidente, Oswaldo Barriga, destacó la relevancia del encuentro.

“Por primera vez en más de 20 años, un presidente va a acompañar al sector privado en un acercamiento con los distintos sectores empresariales del país”, señaló Barriga. Según explicó, no se trata de presentar una agenda formal, sino de generar espacios de interacción y consolidar experiencias y relaciones que se desarrollan en otros países.

El dirigente enfatizó que el encuentro permitirá “volver a conectar Bolivia con otros mercados, para que sepan que pueden volver a hacer negocios con el país”. La iniciativa busca impulsar el relacionamiento entre empresarios y fomentar alianzas estratégicas que beneficien al desarrollo económico nacional.

