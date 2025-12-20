Exministro Ríos: quitar la subvención es inevitable para evitar escasez y frenar el contrabando de combustibles

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, calificó como “absolutamente necesaria” la decisión de levantar la subvención a los hidrocarburos, señalando que el país no puede continuar sosteniendo este esquema sin poner en riesgo su estabilidad económica y energética.

“El país no puede seguir adelante sin quitar la subvención a los hidrocarburos. Nos va a impactar a todo el mundo, porque el anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo nos dejó sin producción de hidrocarburos, sin reservas en el Banco Central y sin recursos en YPFB. Ahora hay que prestarse plata para importar y el mundo no nos va a prestar dinero para que subsidiemos y encima que el combustible se vaya por las fronteras al contrabando”, afirmó Ríos a la Red Uno.

Explicó que, ante este escenario, resulta indispensable adoptar medidas estructurales que garanticen el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. En ese contexto, señaló que existen modelos tarifarios que pueden ser aplicados para mitigar el impacto en sectores sensibles, como el transporte público.

“El transporte público tiene que entender que es mejor que haya combustible, que las tarifas suban, a que tengan que pasar semanas o meses sin una gota de combustible. Si no se quitan los subsidios, eso probablemente va a pasar”, advirtió.

Ríos añadió que, pese al levantamiento de la subvención, el precio de los combustibles en Bolivia seguiría siendo bajo en comparación con otros países de la región, lo que además permitiría frenar el contrabando que afecta gravemente a la economía nacional.

Sugirió al Gobierno continuar con la medida, acompañándola de un proceso de explicación clara y técnica a los distintos sectores, con el fin de generar comprensión y respaldo ciudadano ante una decisión que considera inevitable para el futuro del país.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play