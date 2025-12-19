En las instalaciones de Fridosa se lleva adelante la primera faena técnica de búfalos, un hito para el sector productivo que busca evaluar la calidad de la carne y dar a conocer sus virtudes al mercado nacional.

Rodrigo Suárez, gerente de Abastecimiento y Comercial Reses de Fridosa, explicó que la faena consiste en la evaluación de distintos lotes de animales. En esta primera experiencia participan nueve productores con un total de 100 búfalos, cuyo objetivo es medir la terminación y el peso de las carcasas.

Entre los datos preliminares, uno de los lotes presentó un rendimiento aproximado del 48%, con un peso de campo de 500 kilos brutos y un peso de carcasa en gancho de alrededor de 230 kilos.

El trabajo se desarrolla bajo estrictas normas de bioseguridad. Juliano Santos, técnico de Fridosa, indicó que todos los participantes pasan por un filtro sanitario y cumplen las disposiciones del Senasag, garantizando una carne de calidad.

Por su parte, Sergio Rocha, gerente de K de Oro, señaló que la faena busca mostrar las cualidades de la carne de búfalo, destacando que es más blanda. En tanto, el productor Daniel Arce resaltó la participación de criadores de zonas húmedas y secas, demostrando la capacidad de adaptación del animal y su buena cobertura de grasa en distintas condiciones climáticas.



