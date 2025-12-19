Álvaro Tapia asume como viceministro de Política Tributaria y anuncia incentivos productivos

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas designó a Álvaro Fernando Tapia Claros como nuevo viceministro de Política Tributaria, cargo que asume con el desafío de encarar una transformación profunda del sistema impositivo boliviano.

En sus primeras declaraciones, Tapia expresó su compromiso de aportar al trabajo encomendado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, y respaldó de manera abierta la aplicación del Decreto Supremo 5503.

“Es necesario profundizar y reglamentar las disposiciones del Decreto Supremo 5503, que será fundamental para el desarrollo del sistema tributario boliviano. De igual manera, se deben generar incentivos tributarios para fortalecer a los sectores productivos más importantes del país”, remarcó el viceministro.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, fue contundente al referirse a la situación actual del sistema impositivo. “Lo que tenemos en el país es un infierno tributario, todos lo sabemos”, afirmó.

Espinoza agregó que uno de los objetivos centrales del Gobierno es eliminar el denominado “Estado tranca”, simplificando trámites y reduciendo las barreras que afectan a la actividad económica y productiva.

