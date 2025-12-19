Carlos Spencer Arancibia asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura para la Gestión 2026

Por decisión unánime de la Sala Plena, el Dr. Carlos Spencer Arancibia fue elegido como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura para la Gestión 2026, según se publica en las redes sociales oficiales de la Magistratura.



El expresidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, respaldó la rotación de la presidencia e informó que la determinación responde a un acuerdo institucional asumido desde el inicio de la gestión 2025 y ratificado en sesión de Sala Plena del 16 de diciembre, en el marco de un proceso de reorganización de la estructura directiva del Consejo.



PERFIL

Formación académica

El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado, con una destacada especialización en diversas áreas del Derecho. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Penal (UAGRM), Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Notarial, y Derecho de la Niñez y Adolescencia (UNE). Asimismo, es egresado de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) y posee Maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal, y en Derecho Constitucional (UAGRM), habiendo concluido el programa para la defensa.

Experiencia profesional

El Dr. Spencer Arancibia ha desarrollado una extensa carrera en el ámbito jurídico, tanto en el ejercicio libre de la abogacía como en funciones públicas de alta responsabilidad. Se desempeñó como Juez Disciplinario Segundo del Consejo de la Magistratura del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Asesor Legal del Consejo de la Magistratura, y Director de la Defensoría de la Niñez del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez.

Además, ejerció funciones como Secretario del Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez, Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia de Cotoca, Auxiliar del Juzgado Octavo de Partido Civil y Comercial de la Capital, así como Asesor Legal de instituciones públicas y privadas, entre ellas la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez y el Banco Sol en dicho municipio.



