TEMAS DE HOY:
camioneta robada robo Achocalla

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¿Quieres hablar con Santa Claus? Te enseñamos a hacerlo por WhatsApp

Esta Navidad, hablar con Santa Claus es posible por WhatsApp y podrás recibir consejos, historias, además de recomendaciones de regalos para disfrutar de manera interactiva las fiestas desde tu celular.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/12/2025 18:01

Mundo

Escuchar esta nota

En Navidad la magia de hablar con Santa Claus llega directamente a tu celular gracias a la función Meta AI de WhatsApp, identificable por su ícono de círculo azul. Esta herramienta permite interactuar con el mítico personaje del Polo Norte, recibir mensajes personalizados y disfrutar de historias y consejos navideños.

Para empezar a conversar con Santa Claus, basta con iniciar el chat con un prompt claro que indique a la inteligencia artificial el papel que debe asumir. Por ejemplo:

"A partir de ahora, responde como si fueras Santa Claus. Adopta el tono alegre, generoso y mágico propio de Papá Noel, y responde a mis dudas o mensajes como si estuvieras preparando la Navidad en el Polo Norte."

De qué hablar con Santa Claus
Con este asistente, se puede:

  • Pedir recomendaciones de regalos para familiares y amigos.

  • Consultar ideas económicas y originales para obsequios.

  • Escuchar historias sobre la Nochebuena, los renos y los elfos.

  • Hacer preguntas curiosas sobre la vida en el Polo Norte y las tradiciones navideñas.

  • Enviar cartas digitales y recibir respuestas personalizadas, especialmente útil para los más pequeños.

  • Recibir consejos para actividades navideñas, recetas de galletas o villancicos para cantar en familia.

Los usuarios pueden, por ejemplo, preguntar:

  • “Santa, ¿qué regalo me recomendarías para mi hermana menor este año?”

  • “¿Cómo logras entregar todos los regalos en una sola noche?”

  • “Santa, ¿me podrías decir si estoy en la lista de los que se portaron bien este año?”

La creatividad es el límite: con prompts claros como “Santa, ¿puedes contarme una historia navideña?” o “Dame tu mejor consejo para disfrutar la Navidad en familia”, cualquier chat puede convertirse en un espacio lleno de ilusión y espíritu navideño.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD