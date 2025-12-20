En Navidad la magia de hablar con Santa Claus llega directamente a tu celular gracias a la función Meta AI de WhatsApp, identificable por su ícono de círculo azul. Esta herramienta permite interactuar con el mítico personaje del Polo Norte, recibir mensajes personalizados y disfrutar de historias y consejos navideños.

Para empezar a conversar con Santa Claus, basta con iniciar el chat con un prompt claro que indique a la inteligencia artificial el papel que debe asumir. Por ejemplo:

"A partir de ahora, responde como si fueras Santa Claus. Adopta el tono alegre, generoso y mágico propio de Papá Noel, y responde a mis dudas o mensajes como si estuvieras preparando la Navidad en el Polo Norte."

De qué hablar con Santa Claus

Con este asistente, se puede:

Pedir recomendaciones de regalos para familiares y amigos.

Consultar ideas económicas y originales para obsequios.

Escuchar historias sobre la Nochebuena, los renos y los elfos.

Hacer preguntas curiosas sobre la vida en el Polo Norte y las tradiciones navideñas.

Enviar cartas digitales y recibir respuestas personalizadas, especialmente útil para los más pequeños.

Recibir consejos para actividades navideñas, recetas de galletas o villancicos para cantar en familia.

Los usuarios pueden, por ejemplo, preguntar:

“Santa, ¿qué regalo me recomendarías para mi hermana menor este año?”

“¿Cómo logras entregar todos los regalos en una sola noche?”

“Santa, ¿me podrías decir si estoy en la lista de los que se portaron bien este año?”

La creatividad es el límite: con prompts claros como “Santa, ¿puedes contarme una historia navideña?” o “Dame tu mejor consejo para disfrutar la Navidad en familia”, cualquier chat puede convertirse en un espacio lleno de ilusión y espíritu navideño.

Mira la programación en Red Uno Play