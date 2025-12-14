WhatsApp, la plataforma de mensajería de Meta, es una herramienta fundamental para la comunicación con amigos, familiares, clientes y colegas. Sin embargo, pese a su amplia funcionalidad, aún no ofrece la opción de programar mensajes.

Para solucionar esta limitación, surgieron aplicaciones externas que permiten programar mensajes de WhatsApp con anticipación. Entre ellas, Wasavi, disponible para Android, y Scheduled, para iOS.

Programar mensajes en Android

Wasavi se puede descargar gratuitamente desde Play Store. Tras instalarla, la app solicita permisos esenciales para controlar el dispositivo y acceder a los contactos, garantizando su integración con WhatsApp.

El procedimiento para programar mensajes es sencillo:

Abrir la aplicación y pulsar el botón “+” junto a “Ingresar destinatario”. Seleccionar el contacto o grupo de WhatsApp. Establecer el día y la hora del envío. Escribir el mensaje y pulsar “enviar” en Wasavi. Activar las notificaciones para recibir un aviso previo y, si se desea, modificar el mensaje antes de su envío.

Programar mensajes en iPhone

En iOS, la app más utilizada es Scheduled, disponible en App Store. La plataforma solicita permisos como acceso a contactos y notificaciones. El proceso es el siguiente:

Crear un nuevo mensaje desde la opción Create Message y seleccionar WhatsApp como plataforma. Elegir el contacto y redactar el mensaje. Definir día y hora del envío, con la opción de repetición diaria, semanal o mensual. Cuando llegue el momento, la app enviará una notificación; al tocarla, WhatsApp se abrirá con el mensaje listo, aunque el envío debe confirmarse manualmente, debido a las restricciones de iOS.

