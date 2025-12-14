Sobre una cama y sin ataúd: así velan a las víctimas de las inundaciones en El Torno

Las recientes inundaciones que afectan al municipio de El Torno han dejado a las familias en situación crítica, algunas se han visto obligadas a velar a sus seres queridos sobre camas debido a la falta de espacios fúnebres adecuados.

Recordemos que varias comunidades de este municipio han quedado completamente destruidas debido a la riada que se registró la madrugada del sábado. Este hecho dejó hasta el momento el saldo de 7 fallecidos y varios desaparecidos.

Dos de ellos fueron localizados sin vida y la unica forma en que sus familiar pudieron velarlos es cubriéndolos únicamente con una sábana, sin velas ni otros elementos tradicionales de un velorio.

La situación refleja la grave situación que atraviesa la región, donde los comunarios piden ayuda a las autoridades debido a la falta de sevicios básicos.

