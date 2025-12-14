Searpi emitió alerta roja por crecida de ríos y ordenó evacuación en dos municipios

Desde la madrugada de este sábado, la región ha registrado una situación de desastre natural debido a intensas precipitaciones que superaron los 200 milímetros, informó José Antonio Rivero, Director del Servicio de Encauzamiento de Ríos (SEARPI).

Los niveles de los ríos han alcanzado cifras alarmantes: en la zona de Espejo, el río superó los 12 metros, mientras que en la ciudad de Santa Cruz alcanzó los 4,5 metros y en Colpa Bélgica, donde colapsó un puente, llegó a los 5 metros.

“Va a llegar y puede que afecte desde la zona de Sagrado Corazón, pasando por Hardeman, Litoral, Murillo y todas las zonas colindantes del río. Por tanto, le hemos solicitado que evacúe a las personas de esta zona, ya que hay un riesgo inminente de inundación debido a la cantidad de agua que se ha generado en la Cuenca Alta, que lleva mazamorra, palizada, lodo y bastante agua”, explicó Rivero.

La solicitud de evacuación se realizó inicialmente de manera verbal y ahora se formaliza por escrito. Asimismo, se ha notificado al municipio de Santa Rosa, colindante con San Pedro, que también podría verse afectado por el desbordamiento del río.

El Director de SEARPI alertó que los pronósticos meteorológicos indican que el próximo lunes ingresará un frente frío al departamento, con una intensidad igual o mayor a la actual, lo que afectará nuevamente las cinco cuencas principales de la región.

Rivero enfatizó la necesidad de que la población mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades locales para prevenir pérdidas humanas y materiales.

