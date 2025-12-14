Porongo declara desastre tras intensas lluvias; reportan un fallecido

El municipio de Porongo se declaró en desastre, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas que dejaron como saldo trágico el fallecimiento de un comunario de la localidad de Agua Dulce y la desaparición de otra persona en la comunidad de Nueva Palestina.

El alcalde Neptaly Mendoza, quien desde primeras horas se desplazó a las zonas afectadas, expresó su pesar por la situación y aseguró que el Gobierno Municipal ha activado todos los equipos de emergencia para atender a la población afectada.

“Se ha registrado una extraordinaria lluvia en estas últimas horas, por lo que de manera inmediata activamos nuestros equipos para atender a nuestra población. Hemos verificado varios puntos donde se ha brindado una respuesta oportuna. Nuestro compromiso es claro, vamos a responder con rapidez a todas las emergencias”, señaló.

Personal de las Secretarías de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y la Dirección de Ornato se encuentran trabajando de manera coordinada en labores de canalización, desagüe, poda y otras acciones preventivas, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y seguridad de la población.

Además, se solicitó apoyo para sobrevolar las zonas inaccesibles por tierra, con la finalidad de localizar a las personas desaparecidas y evaluar los daños.

Tras la inspección en los lugares afectados, el alcalde Mendoza anunció que se realizará una valoración técnica para planificar acciones estructurales que prevengan futuras emergencias ante las lluvias recurrentes en la región.

