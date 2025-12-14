Con volquetas y tractores rescatan a familias afectadas en Colpa Bélgica

La población del municipio de Colpa Bélgica vivió momentos de desesperación este sábado luego del colapso de su puente principal, provocado por la crecida del río y la acumulación de palizadas que cedieron ante la fuerza del agua.

El derrumbe dejó incomunicadas a decenas de familias, mientras las calles y barrios de la urbanización Gran Paititi resultaron severamente afectados.

En medio de la emergencia, los mismos vecinos se organizaron para llevar a cabo rescates, utilizando tractores y volquetas para trasladar a personas y animales atrapados en zonas inundadas.

“Desde muy temprano hemos estado ayudando a sacar a niños, adultos y animales. Lo que pedimos es ayuda, no más ayuda. Nuestra situación es muy crítica”, relató un poblador.

Más de 200 familias tuvieron que ser alojadas temporalmente en el Coliseo municipal, llevando consigo solo lo indispensable, ya que muchas viviendas quedaron seriamente dañadas por la corriente.

