El Torno se declara en desastre tras riada que dejó pérdidas humanas y materiales

El municipio de El Torno ha sido declarado oficialmente en situación de desastre tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado, que afectaron principalmente los distritos 6 y 7, causando pérdidas humanas y daños materiales significativos.

El Concejo Municipal aprobó de manera extraordinaria la Ley Municipal N° 641, quebrado 2025, que permite la movilización inmediata de ayuda del gobierno municipal, departamental y nacional, así como de todas las instituciones competentes, para atender la emergencia.

Las lluvias provocaron hasta ahora cuatro fallecidos y más de 600 familias afectadas, con viviendas desplomadas y comunidades incomunicadas.

El gobernador Luis Fernando Camacho envió 48 rescatistas especializados y se coordinó con 116 efectivos de policía, fuerzas armadas y voluntarios. Además, se dispuso de equipos pesados y helicópteros para facilitar la evacuación de las comunidades aisladas.

Las autoridades piden a ayuda a la población con víveres, agua y ropa para apoyar a los damnificados, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

La declaración de desastre busca garantizar una respuesta inmediata y coordinada ante la emergencia, priorizando la atención de las familias afectadas por esta tragedia natural.

