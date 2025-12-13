TEMAS DE HOY:
El Torno se declara en desastre tras riada que dejó pérdidas humanas y materiales

El municipio de El Torno fue declarado en situación de desastre tras intensas lluvias que afectaron los distritos 6 y 7, dejando cuatro fallecidos y varias familias afectadas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/12/2025 21:46

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El municipio de El Torno ha sido declarado oficialmente en situación de desastre tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado, que afectaron principalmente los distritos 6 y 7, causando pérdidas humanas y daños materiales significativos.

El Concejo Municipal aprobó de manera extraordinaria la Ley Municipal N° 641, quebrado 2025, que permite la movilización inmediata de ayuda del gobierno municipal, departamental y nacional, así como de todas las instituciones competentes, para atender la emergencia.

Las lluvias provocaron hasta ahora cuatro fallecidos y más de 600 familias afectadas, con viviendas desplomadas y comunidades incomunicadas. 

El gobernador Luis Fernando Camacho envió 48 rescatistas especializados y se coordinó con 116 efectivos de policía, fuerzas armadas y voluntarios. Además, se dispuso de equipos pesados y helicópteros para facilitar la evacuación de las comunidades aisladas.

Las autoridades piden a ayuda a la población con víveres, agua y ropa para apoyar a los damnificados, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

La declaración de desastre busca garantizar una respuesta inmediata y coordinada ante la emergencia, priorizando la atención de las familias afectadas por esta tragedia natural.

