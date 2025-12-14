Desesperación en El Torno por las personas desaparecidas tras la riada

El municipio de El Torno se encuentra inmerso en la desesperación tras el fuerte turbión que golpeó la zona, dejando un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, varias desaparecidas y una estela de destrucción.

Los testimonios de los comunarios reflejan la crudeza del evento, que comenzó con intensas lluvias y truenos en la noche y escaló a una emergencia mayor al amanecer.

"En la noche estaba lloviendo, tronaba feo y ya esta mañana comenzó el turbión con fuerza," narró una comunaria visiblemente afectada.

El torrente de agua no solo trajo consigo lodo, sino también una gran cantidad de escombros de gran tamaño, lo que provocó mayor destrucción. "Trajo troncos, palos y lodo" explicó la misma vecina.

La preocupación principal se centra en los desaparecidos. El turbión arrastró a varias personas, una de ellas es Wilson Pizarro, cuya hermana lo busca desesperada.

“Por favor, busquen a mi hermano, que está perdido. Se llama Wilson Pizarro. A las cuatro de la mañana hizo una llamada diciendo que estaba atrapado y pidiendo ayuda”, declaró entre lágrimas.

Equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en la zona, intentando localizar a los desaparecidos y evaluar los daños materiales.

