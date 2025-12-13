El presidente Rodrigo Paz llama a la unidad y liderazgo honesto en acto de las FFAA

Durante un acto con las Fuerzas Armadas, el presidente Rodrigo Paz destacó que el país está cansado de la confrontación y que necesita liderazgos honestos. Hizo un llamado a trabajar por un futuro común y a recuperar la confianza de la población.

En el acto el presidente aseguró que Bolivia está viviendo un momento crítico, donde la confrontación y la división ya no tienen cabida.

"El país está cansado de la confrontación y está hambriento de resultados, necesitamos liderazgos honestos", manifestó.

El mandatario enfatizó que el trabajo por la patria debe ser un esfuerzo colectivo, sin egoísmos, y que cada boliviano debe poner de su parte para lograr un país mejor.

"Donde ustedes estén, estaré yo, y donde esté, espero tenerlos para sacar la patria adelante", dijo Paz motivado por el proceso de transformación del país.

El presidente del Estado destacó que el país no espera perfección de las Fuerzas Armadas, sino coraje moral e indicó que está generación debe recuperar la confianza perdida,

