Dragueros relataron los momentos de terror al quedar atrapados en el río

Alejandro Ayala, uno de los cuatro dragueros atrapados por el río en la zona de La Guardia, relató los momentos de angustia que vivió junto a sus compañeros, entre ellos menores de edad. Durante varias horas, tuvieron que enfrentarse a la fuerza del agua hasta lograr salir por sus propios medios.

“Yo iba a salir, si no por no hablar a mi compañero, un mayor de edad, le decían Pablo, pues le decíamos Bucci. Me estoy ahogando, Bucci, sácame”, contó Ayala, describiendo la desesperación que sintió mientras luchaba por mantenerse a flote.

El hombre explicó que intentó avanzar agarrado a un tronco flotante hasta el puente cercano: “Me paré en el tronco y, viendo lo que estaba a unos cinco metros, me lancé y me agarré. A lo que salí, vino una corriente y me atrapó. La corriente no me dejaba salir”.

Raúl Aguirre, también narró los momentos de terror que vivió dentro del agua. “Me tuve que sumergir porque el tronco se dio la vuelta con el alaje. No fui solo, fui por mi sobrino para ir a la isla y me arrastró abajo. Desde allá me pasé, aunque me lastimé el pie”.

Gracias a su esfuerzo y al de sus compañeros, los cuatro lograron ponerse a salvo y actualmente están recibiendo atención médica.

