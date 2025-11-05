¡Día histórico para Bolivia! Red Uno transmitirá la entrega de credenciales a Rodrigo Paz y Edman Lara

Bolivia se prepara para presenciar un momento trascendental en su historia democrática. Este miércoles 5 de noviembre, desde la emblemática Casa de la Libertad en Sucre, el Tribunal Supremo Electoral entregará las credenciales oficiales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara, sellando el mandato constitucional 2025–2030.

La ceremonia se desarrollará en medio de un ambiente de expectativa nacional, pues marca el paso formal hacia una nueva gestión gubernamental que promete unidad, diálogo y renovación institucional.

La Histórica Casa de la Libertad, volverá a ser el escenario central de un hecho político que conecta el pasado fundacional con el presente de Bolivia.

La transmisión oficial comenzará a las 09:00 horas, a través de la señal abierta de Red Uno, su página web reduno.com.bo y todas sus redes sociales, para que los bolivianos dentro y fuera del país puedan ser testigos de este acontecimiento histórico para el país.

