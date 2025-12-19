El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió un recordatorio urgente para todos los empleadores del país: el plazo para el pago del Aguinaldo de Navidad 2025 fenece este sábado 20 de diciembre. La medida rige de forma impostergable para el sector privado, mientras que para el sector público el plazo concluyó este viernes por tratarse de un día hábil administrativo.

A través de sus canales oficiales, la cartera de Estado fue enfática: "Este sábado 20 de diciembre vence el plazo para el pago del aguinaldo para las y los trabajadores del Sector Privado".

Multas y sanciones por incumplimiento

De acuerdo con el Instructivo, aquellas empresas que no hagan efectivo el pago hasta el sábado se enfrentarán a duras sanciones:

Pago doble: El empleador deberá pagar el doble del monto correspondiente al trabajador afectado de manera inmediata.

Multas por infracción: Adicionalmente, se aplicará una sanción por "Infracción a la Ley Social", cuya multa económica oscila entre los 1.000 y 10.000 bolivianos, dependiendo de la gravedad y la cantidad de trabajadores afectados.

¿Quiénes deben recibir el beneficio?

El instructivo aclara que el beneficio alcanza a todos los trabajadores bajo dependencia laboral, sin exclusión de su modalidad de contrato:

Empleados: Deben haber trabajado al menos tres meses ininterrumpidos en la gestión (incorporados hasta el 1 de octubre).

Obreros: Deben contar con al menos un mes calendario de antigüedad (incorporados antes del 1 de diciembre).

Cálculo: Se basa en el promedio del total ganado de los últimos tres meses. Si no se trabajó el año completo, el pago se realiza por duodécimas.

Prohibición de pagos "en especie"

El Ministerio de Trabajo recordó que el Aguinaldo de Navidad no puede ser pagado en especie (productos, mercadería o vales) bajo ningún motivo. Asimismo, este beneficio es inembargable y no puede ser objeto de descuentos por impuestos, aportes o retenciones.

Presentación de planillas

Una vez realizado el pago, los empleadores tienen la obligación de presentar las planillas que acrediten el cumplimiento a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT). El plazo máximo para este registro digital vence el martes 30 de diciembre de 2025, impostergablemente.

Publicación del Ministerio de Trabajo.

