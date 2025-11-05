Un escándalo sacude al mundo de los certámenes de belleza luego de que el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, insultara públicamente a Fátima Bosch, representante de México, durante un acto previo al Miss Universo 2025 en Tailandia.

El organizador interrumpió la ceremonia para reprenderla por no haber publicado contenido solicitado por la organización, llamándola “tonta” y exigiéndole guardar silencio ante todos los presentes.

La situación generó sorpresa entre las participantes y asistentes, quienes presenciaron cómo el tono del presidente se tornaba agresivo mientras Bosch intentaba defenderse.

“Necesitan tener respeto, estoy aquí representando a un país, y no es mi culpa que tengan problemas con la organización”, respondió la mexicana visiblemente afectada.

Varios videos del momento fueron difundidos en redes sociales, donde se observa a otras concursantes abandonando el evento en señal de apoyo a la representante de México.

La escena, ocurrida durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, rápidamente se volvió viral y desató una ola de críticas hacia Itsaragrisil y el manejo interno del concurso.

Usuarios en distintas plataformas exigieron respeto hacia las candidatas y calificaron el comportamiento del director como machista, humillante y poco profesional.

