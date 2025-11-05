Exdirector de Seguridad Ciudadana de Quillacollo es enviado a la cárcel acusado de abusar a una menor

El exdirector de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, Luis Eduar Céspedes Quispe, de 50 años, fue enviado a la cárcel con detención preventiva de 6 meses, acusado de la violación de una adolescente de 17 años. El funcionario fue destituido de su cargo inmediatamente después de conocerse la denuncia.

El incidente ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre, tras una fiesta de Halloween. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, la víctima había acudido a un local, el cual fue intervenido por un operativo que incluyó personal de la Alcaldía y Seguridad Ciudadana.

El abuso tras el operativo

La menor se comunicó con sus padres a las 22:30 para que la recogieran del local debido a la intervención. Sin embargo, al llegar al sitio, los progenitores no encontraron a su hija. La sorpresa y el terror llegaron cuando la menor fue hallada en su domicilio junto al ahora acusado, Luis Eduar Céspedes Quispe, quien presuntamente se ofreció a llevarla a casa.

"La menor ya al interior del domicilio manifiesta a sus padres de que esta persona de sexo masculino... habría agredido sexualmente a la menor en su domicilio", informó Flores.

El director de la Felcc confirmó que fue el mismo director de Seguridad Ciudadana de Quillacollo quien participó en el operativo y posteriormente llevó a la adolescente a su casa donde cometió el abuso sexual.

Alcaldía dispone destitución y se hará parte denunciante

Ante la gravedad del hecho, el municipio de Quillacollo se pronunció lamentando el suceso y anunció acciones legales inmediatas.

"Una vez enterados de este hecho trágico, el alcalde Héctor Cartagena, como primera medida ha ordenado la destitución de este funcionario", afirmó Mario Rojas, asesor legal del Gobierno Municipal, destacando que la prioridad del municipio es la integridad de los niños y adolescentes.

El agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público, y la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pablo. Rojas agregó que el municipio será parte denunciante y brindará todo el apoyo a la familia de la víctima.

"Como municipio vamos a exigir que este proceso siga su curso y se aplique todo el rigor de la ley", sentenció Rojas, añadiendo que la unidad de Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizará la investigación correspondiente.

