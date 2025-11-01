“Ridícula y sin dignidad”: Wanda Nara explotó contra la China Suárez y Mauro Icardi

La conductora de un programa de celebridades acusó a la actriz de “provocar” a su hija menor al presumir en redes un bolso de lujo que le regaló Mauro Icardi, y también apuntó contra su exmarido por no cumplir con sus obligaciones paternas.
31/10/2025 22:52
La tensión entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a escalar tras un nuevo episodio que reaviva el triángulo mediático.
Este viernes, la actriz argentina compartió en redes sociales una foto mostrando un bolso Louis Vuitton de edición limitada, regalo del futbolista. El gesto no pasó desapercibido para Wanda, quien interpretó la publicación como una provocación directa hacia su familia.
A través de sus historias de Instagram, la conductora de un programa de celebridades, lanzó un extenso mensaje cargado de indignación, donde cuestionó tanto a la actriz como a su exmarido.
“¿Qué tan z... podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Sabés muy bien que a su hija no le regaló nada. Solo buscó arruinarle su cumpleaños”, escribió furiosa Nara.
La empresaria continuó con su descargo señalando:
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”
En otro tramo de sus publicaciones, Wanda ironizó sobre el supuesto obsequio:
“Limitado un bolso Louis Vuitton... tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos. Vos como mujer, y las abogadas que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá”.
La empresaria también criticó a Icardi, señalando que no cumplió con responsabilidades básicas hacia sus hijas.
“Qué lástima que no tuviste tiempo para conectarte por Zoom, como pidió el colegio, ni mandarle nada a tu hija por su cumple. Tampoco pagaste la cuota del colegio ni la de OSDE”, escribió.
Según Wanda, las maestras y psicólogas de las niñas intentan contactar al jugador desde hace un mes, sin respuesta. “Sin tu presencia de ‘papá’, no les hace falta nada”, sentenció.
En otro mensaje, acusó al futbolista de haber intentado “arruinar” la fiesta de cumpleaños de su hija menor al contarle que estaba de viaje con la China Suárez por Italia.
“No te quisieron ver más después de lo que dijiste, por no ir ni mandarle un regalo. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”, concluyó.
El conflicto mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez vuelve así a ocupar el centro de la escena, dejando expuesta la tensión entre la vida privada, las redes sociales y el espectáculo.
