Sin entrevistas ni papeleos: EE.UU. permitirá la entrada legal con este único trámite

El programa de exención de visa (VWP) autoriza la entrada sin visa a ciudadanos de países participantes, siempre que cuenten con pasaporte electrónico y la autorización ESTA aprobada.
31/10/2025 22:38
Escuchar esta nota
Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar al país por motivos turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.
Se trata del Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa, que autoriza a los ciudadanos de los países participantes a viajar a Estados Unidos sin visa por un período máximo de 90 días.
Para hacerlo, los viajeros deben tramitar la autorización electrónica ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de su ingreso.
Es importante aclarar que la ESTA no reemplaza al pasaporte, sino que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente emitido por un país integrante del VWP.
De esta forma, los visitantes pueden ingresar sin necesidad de gestionar una visa tradicional, siempre que cumplan con los requisitos del programa y la autorización sea aprobada.
Por otro lado, los ciudadanos que ya poseen una visa válida para ingresar a Estados Unidos no necesitan tramitar la autorización ESTA.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57