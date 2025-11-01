Santa Cruz celebra el ‘Cambaween’ con historias, disfraces y caravana del terror

Este viernes 31 de octubre, la plaza principal de Santa Cruz se llenó de magia y tradición con la celebración del ‘Cambaween’, un evento que busca resaltar los mitos y leyendas del departamento. Las calles aledañas al centro fueron cerradas para que los ciudadanos pudieran desplazarse y disfrutar del evento con seguridad.

En la calle Libertad se instaló un escenario donde se contaron las historias y leyendas cruceñas de antaño, permitiendo a los asistentes conocer y revivir parte de nuestra cultura.

Como parte de la tradición de la fecha, varios niños participaron en la dinámica de pedir dulces, luciendo disfraces que iban desde Drácula, diablos y brujas hasta superhéroes, mostrando la creatividad y alegría de los más pequeños.

Paralelamente, en el Segundo Anillo, la Unión Motociclista realizó la esperada caravana del terror, con más de cien motocicletas cuyos conductores se disfrazaron para el evento, ofreciendo un espectáculo que combinó emoción y diversión para los asistentes.

El ‘Cambaween’ se consolida como una celebración única en Santa Cruz, donde la tradición, la diversión y la cultura se unen para brindar una jornada familiar resaltando la identidad cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play