TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz celebra el ‘Cambaween’ con historias, disfraces y caravana del terror

Niños y adultos participaron de las actividades culturales y recreativas, reviviendo mitos y leyendas del departamento mientras pedían dulces y lucían disfraces. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/10/2025 22:10

Foto: Secretaria Municipal de Cultura de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este viernes 31 de octubre, la plaza principal de Santa Cruz se llenó de magia y tradición con la celebración del ‘Cambaween’, un evento que busca resaltar los mitos y leyendas del departamento. Las calles aledañas al centro fueron cerradas para que los ciudadanos pudieran desplazarse y disfrutar del evento con seguridad.

En la calle Libertad se instaló un escenario donde se contaron las historias y leyendas cruceñas de antaño, permitiendo a los asistentes conocer y revivir parte de nuestra cultura. 

Como parte de la tradición de la fecha, varios niños participaron en la dinámica de pedir dulces, luciendo disfraces que iban desde Drácula, diablos y brujas hasta superhéroes, mostrando la creatividad y alegría de los más pequeños.

Paralelamente, en el Segundo Anillo, la Unión Motociclista realizó la esperada caravana del terror, con más de cien motocicletas cuyos conductores se disfrazaron para el evento, ofreciendo un espectáculo que combinó emoción y diversión para los asistentes.

El ‘Cambaween’ se consolida como una celebración única en Santa Cruz, donde la tradición, la diversión y la cultura se unen para brindar una jornada familiar resaltando la identidad cruceña.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD