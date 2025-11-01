Video impactante: tren arrolla camión cargado de peras atascado y deja cinco heridos

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un tren de pasajeros colisionó a gran velocidad contra un camión de gran tamaño que quedó atascado en un paso a nivel. El impactante suceso, ocurrido el pasado jueves 30 de octubre en la localidad de Meteren, en la provincia holandesa de Gelderland, provocó heridas leves a cinco personas y esparció la carga del vehículo por toda la zona.

Las imágenes del video de vigilancia muestran los siguientes instantes:

El atasco: Un camión de plataforma larga, que transportaba una carga de peras, intenta cruzar lentamente el paso a nivel. La trampa: Mientras el vehículo maniobra, las barreras de seguridad descienden, atrapándolo justo en las vías del tren. Se observa cómo el conductor intenta avanzar y retroceder sin éxito. El impacto: Un tren de pasajeros emerge a gran velocidad y se estrella contra la parte trasera del remolque del camión. La destrucción: El impacto fue devastador. El vagón del camión fue destrozado y lanzado por los aires, esparciendo la carga de peras por las vías y los alrededores. La parte delantera del camión se detuvo junto a la vía sin llegar a volcar.

Según informó el gestor ferroviario ProRail, a pesar de la violencia de la colisión, el incidente no dejó víctimas graves. Cinco personas resultaron con lesiones leves: el conductor del camión y cuatro pasajeros que viajaban en el tren. Se reporta que a bordo del tren viajaban aproximadamente 200 personas.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play