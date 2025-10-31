Asesinan a tiros a cantante del regional mexicano frente a su familia

Juan Luis Martínez, mejor conocido como “El Bosho”, cantante de regional mexicano, fue asesinado el pasado domingo durante una reunión familiar en su domicilio de la colonia Los Pirules, en Abasolo, Guanajuato. La noticia fue confirmada por su agrupación, el Grupo Dorado, a través de sus redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su consternación y exigieron justicia.

Según los primeros reportes, el cantante se encontraba conviviendo con familiares y amigos cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda. Uno de los agresores disparó directamente contra Martínez, quien murió de manera inmediata. Los atacantes huyeron en un automóvil, dejando atrás un escenario de conmoción y dolor.

La Fiscalía local abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y localizar a los responsables. La familia del artista pide que, además de los autores materiales, se identifique y detenga también al posible autor intelectual del homicidio.

El Grupo Dorado expresó su pesar en redes sociales con un mensaje acompañado de una fotografía de Martínez: “Vuela alto mi chingón. Nos dejas un gran vacío. Pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”. La publicación recibió miles de comentarios de condolencia, apoyo y demandas de justicia por parte de fans y colegas del cantante.

Este trágico hecho recuerda otro asesinato reciente en el mundo del regional mexicano. En agosto pasado, Ernesto Barajas también perdió la vida en un ataque directo, lo que ha encendido las alarmas sobre la violencia que afecta a artistas del género en la región.

La muerte de Juan Luis Martínez dejó un profundo vacío en la música regional mexicana y en su comunidad, y ahora se espera que las autoridades den avances concretos en la investigación de este crimen que ha consternado a todo el país.

