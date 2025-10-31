TEMAS DE HOY:
Policial

Aparatoso accidente en El Abra deja dos heridos y cuantiosos daños materiales

El camión destrozó un poste y chocó contra tres vehículos de gran tamaño en el túnel de La Brava. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Ligia Portillo

31/10/2025 13:43

Aparatoso accidente en El Abra deja dos heridos y cuantiosos daños materiales. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un violento accidente se registró a la altura del túnel de El Abra, cuando el conductor de un camión perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste de energía eléctrica y posteriormente contra tres maquinarias pesadas que esperaban cargar diésel en un surtidor.

El fuerte impacto provocó serios daños materiales y dejó a dos personas heridas, el conductor y su acompañante, quienes fueron auxiliados y trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Testigos relataron que el camión avanzaba a gran velocidad antes de perder el control, aunque las causas exactas del siniestro aún se investigan.

Efectivos de la Unidad de Tránsito realizaron el levantamiento del caso y abrieron una investigación para determinar si hubo fallas mecánicas o exceso de velocidad que ocasionaron el choque.

 

