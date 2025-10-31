Rodrigo Paz se reúne con el BID para planificar apoyo a Bolivia

El presidente electo, Rodrigo Paz, se reunió este viernes con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con el objetivo de analizar mecanismos de colaboración entre Bolivia y organismos multilaterales de desarrollo.

Tras el encuentro, Goldfajn detalló que el BID propone un plan de acompañamiento en tres etapas, que incluye: la transición a corto plazo, la estabilización económica con protección social y la implementación de reformas para un crecimiento sostenido.

“Hablamos sobre sus planes y la colaboración del Grupo BID, incluso sobre la coordinación con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, a través de un plan de acompañamiento en tres etapas: transición a corto plazo, estabilización con protección social, y reformas para el crecimiento sostenido. Cuente con el Grupo BID para construir un futuro más próspero para Bolivia”, afirmó Goldfajn.

La reunión marca el inicio de un acercamiento entre el gobierno electo y organismos internacionales, en un momento en que Bolivia busca fortalecer su economía y garantizar estabilidad durante la transición.

Reunión con Rubio

Horas antes, Paz Pereira sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron temas vinculados a la cooperación económica, la estabilidad democrática, la seguridad energética y el fortalecimiento institucional, pilares que ambos países consideran esenciales para impulsar una nueva etapa de entendimiento y desarrollo conjunto.

El presidente electo Rodrigo Paz continuará su agenda de trabajo en Estados Unidos, que incluye encuentros con organismos multilaterales y representantes del sector privado, antes de su retorno al país para la transmisión de mando presidencial prevista para el 8 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play