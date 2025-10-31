El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz

En el marco de una agenda de acercamiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión oficial con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la capital estadounidense.

El encuentro abordó temas vinculados a la cooperación económica, la estabilidad democrática, la seguridad energética y el fortalecimiento institucional, pilares que ambos países consideran esenciales para impulsar una nueva etapa de entendimiento y desarrollo conjunto.

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y apertura, y marca un paso importante en la reconfiguración del vínculo entre La Paz y Washington, tras años de relaciones limitadas.

El presidente electo Rodrigo Paz continuará su agenda de trabajo en Estados Unidos, que incluye encuentros con organismos multilaterales y representantes del sector privado, antes de su retorno al país para la transmisión de mando presidencial prevista para el 8 de noviembre.

Mire el video:

