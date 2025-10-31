TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan a violador que atacaba en la zona de El Abra; fue reconocido por una de sus víctimas

El sujeto, acusado de violar y golpear a una joven de 22 años durante las elecciones generales, fue hallado escondido en una vivienda de Esmeralda Sud. La Policía no descarta que existan más víctimas.

Ligia Portillo

31/10/2025 13:41

Capturan a violador que atacaba en la zona de El Abra: fue reconocido por una de sus víctimas. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Efectivos policiales del municipio de Sacaba lograron capturar a un hombre acusado de violación y robo agravado, quien habría sembrado el miedo entre los vecinos del sector de El Abra, en Cochabamba.

El detenido fue reconocido por una de sus víctimas, una joven de 22 años que denunció haber sido atacada el pasado 19 de octubre, día de las elecciones generales. Según el relato de la afectada, cuando se dirigía a su recinto electoral por una de las serranías del lugar, fue interceptada por un sujeto desconocido que la tomó del cuello, la amenazó con un cuchillo y la tiró al suelo.

Durante el violento ataque, el agresor le robó el celular y la agredió sexualmente, antes de que la víctima lograra escapar y pedir ayuda. La denuncia permitió activar una investigación por parte de la unidad de Inteligencia de Sacaba, que identificó y ubicó al agresor.

El sujeto fue encontrado oculto en una vivienda del sector de Esmeralda Sud. Al momento del operativo intentó huir, pero los efectivos lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

El detenido se encuentra a la espera de su audiencia cautelar, mientras las autoridades investigan si estaría involucrado en otros hechos similares registrados en la zona.

 

