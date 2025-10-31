TEMAS DE HOY:
30 años de cárcel sin derecho a indulto para tía por infanticidio en La Guardia

La niña de 5 años perdió la vida la madrugada de este viernes debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su hermano permanece internado bajo observación médica.

Charles Muñoz Flores

31/10/2025 14:20

Justicia dicta la pena máxima a mujer por infanticidio en La Guardia. FOTO: Captura de pantalla.

La justicia dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para una mujer acusada de infanticidio, tras comprobarse que atacó con un arma de fuego a sus dos sobrinos menores de edad en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz.

El hecho ocurrió cuando la mujer ingresó al domicilio donde se encontraban los niños, de 5 y 6 años, y atacó contra ambos por motivos de diferencias contra la madre de los pequeños. La niña de 5 años perdió la vida la madrugada de este viernes debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su hermano permanece internado bajo observación médica.

Noticia en desarrollo... 

