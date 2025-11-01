Revelan que la tía infanticida y su pareja intentaban fugar tras agredir a los niños de 5 y 6 años

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gustavo Astilla, detalló este viernes, detalles sobre el operativo de captura de la mujer sentenciada a 30 años de cárcel por infanticidio, y de su pareja.

Afirmó que ambos tenían preparadas sus pertenencias para escapar y que la mujer presentaba manchas hemáticas en su vestimenta, producto de la sangre de los menores.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) capturó a la tía de los menores y a su pareja cuando ambos intentaban darse a la fuga tras la violenta agresión que terminó con la muerte de la niña de seis años y dejó gravemente herido a su hermano de cinco, actualmente internado en terapia intensiva.

“Al momento de la captura, tanto la infanticida como su pareja pretendían fugarse. Se les encontró en posesión de un arma de aire comprimido, con la cual la agresora habría provocado las lesiones a los niños”, señaló Astilla.

La intervención policial impidió que los acusados huyeran y permitió que se continúe con la investigación del caso, en el cual la mujer ya fue sentenciada a 30 años de prisión por infanticidio, mientras su pareja cumple detención preventiva.

El hecho generó conmoción en la población y refuerza la investigación sobre los motivos y circunstancias que llevaron a la agresora a actuar de manera tan violenta contra sus sobrinos.

Mira la programación en Red Uno Play