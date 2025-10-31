“Encontré a mi hija llena de sangre”, relató la madre de una niña que murió tras ser golpeada por su tía

Consternación e indignación en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, por el fallecimiento de una niña de seis años tras ser brutalmente golpeada por su propia tía. Su madre rompió el silencio y relató el horror que vivió al llegar a casa y encontrar a su hija malherida.

“Encontré a mi hija llena de sangre. No sabía qué hacer, pensé que se había caído. Mi hijo se asustó y se escondió. Empecé a llamarlo, caminé un poco más y lo vi en la esquina de mi cama”, relató la madre.

La mujer explicó que había dejado a sus hijos al cuidado de su suegra porque debía ir a trabajar. Sin embargo, durante su ausencia, la tía de los menores aprovechó para ingresar a casa y golpearlos brutalmente.

“Dejé a mis hijos encargados a mi suegra porque salí a trabajar. Yo trabajaba de 14:00 a 16:00 y, cuando salí, quería llevarles algo de cenar, cuñapé, porque a mi hijo le gusta. Fui donde el panadero, saqué el celular para hacer el pago y recibí el mensaje de mi suegra que decía: ‘Estoy saliendo, los niños se están quedando solos’. Agarré mi moto y me fui”, relató.

Dijo que cuando llegó a su vivienda, vivió una escena desgarradora y reconoció que tuvo una discusión con la agresora.

“Ella les hizo eso a mis hijos sin ningún motivo. Sí, tuvimos una fuerte discusión, pero eso no era motivo para agredir así a mis hijos”, lamentó la madre.

Aún con el dolor de la pérdida, pidió justicia por su hija y fuerza para su pequeño hijo, quien continúa internado.

“Quiero justicia para mis hijos. Mi niña falleció, ella no le hizo daño a nadie. Era una niña alegre, feliz, siempre se pasaba cantando. Le gustaba saltar y correr, tenía muchos amigos en el colegio”, expresó entre lágrimas.

Sobre el estado de salud del niño de cinco años, indicó que los médicos le informaron que su cuadro es delicado.

“Respecto a mi hijo, me dijeron los doctores que estaba estable, pero que todavía corre peligro porque tiene una lesión fuerte en la cabeza. Estaban esperando que desinflame el cerebro para ver si se podría hacer una cirugía”, explicó.

La madre exige a las autoridades que el caso no quede impune y que se haga justicia por la brutal agresión que sufrió su familia.

Así mismo, se pide ayuda para los gastos médicos y el sepelio de la niña, si usted desea ayudar a la familia puede comunicarse al 67853981.

