¡Consternador! Muere la niña de 6 años golpeada brutalmente por su tía en la cabeza en La Guardia

Este viernes, en horas de la madrugada, perdió la vida la niña de tan solo seis años de edad, quien fue golpeada brutalmente por su propia tía en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

La menor se encontraba internada en un estado crítico en la Caja Petrolera. Familiares de la niña se encuentran devastados ante esta terrible noticia.

Pese al estado de salud en que se encontraba la menor, su familia mantenía la esperanza de que pudiera recuperarse; sin embargo, se vieron sorprendidos con su fallecimiento.

Vecinos y la población señalaron su malestar ante el hecho violento cometido por la tía de la menor, quien ocasionó la muerte de la pequeña.

Sin embargo, la niña no es la única víctima de la agresión; también, en el mismo nosocomio, se encuentra internado su hermanito menor, quien aún está siendo evaluado por médicos y lucha por su vida.

Una junta médica había informado este jueves sobre el delicado estado de salud de los dos menores brutalmente agredidos en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. Ambos presentaban edema cerebral severo y permanecían luchando por su vida en terapia intensiva, conectados a ventilación mecánica. Lamentablemente, la menor de seis años no resistió y falleció en la madrugada del viernes.

Mira la programación en Red Uno Play