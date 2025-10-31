La mañana de este viernes, en inmediaciones de la Facultad de Agronomía, cerca de la avenida Petrolera, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 a.m., cuando un joven que se dirigía a su trabajo alertó a las autoridades tras toparse con el cuerpo de la víctima, tirado en un costado de la carretera.

De acuerdo con los primeros testimonios, la mujer sería joven, aunque por el momento su identidad y las circunstancias de su muerte son desconocidas. Inmediatamente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a través de la división de homicidios, acudió al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento legal del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia correspondiente.

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en la avenida Petrolera en Cochabamba. Foto: Red Uno

Vecinos de la zona, alarmados por el hecho, señalaron que la avenida Petrolera y sus alrededores son sectores oscuros y poco vigilados, situación que aumenta la sensación de inseguridad en la comunidad. “Es mucha inseguridad, es muy peligroso este lugar. Por las noches siempre queremos que la policía esté presente”, indicó un residente.

Hasta el momento, no se cuenta con reportes oficiales sobre las causas de la muerte ni sobre posibles sospechosos. La investigación permanece en desarrollo, y las autoridades informarán más detalles a medida que se avance en el caso.

La Policía continúa recabando información y tomando declaraciones, mientras los vecinos y transeúntes observan con preocupación cómo se desarrollan los procedimientos.

