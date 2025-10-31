La Policía Departamental de Santa Cruz confirmó el hallazgo del arma con la que una mujer agredió brutalmente a sus dos sobrinos, de 5 y 6 años, en el municipio de La Guardia. La menor de 5 años, que permanecía internada desde el 29 de octubre, falleció la mañana de este jueves, transformando el caso de tentativa de infanticidio en un hecho de infanticidio.

“Esta mañana nos han informado respecto al deceso de la menor de 5 años que habría sido víctima de este hecho de tentativa de infanticidio, donde una familiar de ella (tía paterna) y de su hermanito de 6 años, habría propiciado golpes con un arma de fuego (escopeta) a la altura de la cabeza, generando lesiones de consideración”, informó el general Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz.

El ataque ocurrió en una vivienda de La Guardia, y según los primeros informes, la mujer utilizó un arma de aire comprimido tipo escopeta, golpeando con la culata a los menores.

“Sí, ha sido colectada el día del hecho luego del registro del lugar, que sería un arma tengo entendido de aire comprimido, tipo escopeta, que habría servido como elemento contundente toda vez que la autora habría utilizado esta arma con la culata para propiciar los golpes”, detalló el general Rojas.

Captura de la agresora

La tía fue aprehendida junto a su pareja cuando presuntamente intentaban huir. El grupo DACI de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró interceptarlos tras un operativo de búsqueda.

“El día de ayer hemos logrado dar con la autora material del hecho... la mujer estaba con su pareja que estaban prestos a darse a la fuga”, explicó Rojas.

Con el fallecimiento de la niña, la tipificación del delito pasa oficialmente de tentativa de infanticidio a infanticidio, confirmó el jefe policial.

Motivaciones y conflicto familiar

Según las investigaciones preliminares, el crimen habría tenido su origen en conflictos familiares entre la madre de los niños y la agresora, quienes eran cuñadas. El general Rojas señaló que detrás del hecho existirían resentimientos personales derivados de un aborto sufrido por la autora del ataque, lo que habría desencadenado tensiones y finalmente la agresión.

Indignación social y celeridad en el proceso

El caso generó profunda consternación e indignación en la población cruceña. La Policía aseguró que el proceso de investigación se desarrolla con rapidez y que se aplicarán todos los mecanismos para garantizar justicia por la víctima.

“Considerando el grado de indignación que ha provocado en la población, se ha instruido a través de la unidad especializada de la Felcc que apliquen todos los mecanismos principalmente de búsqueda de información para dar con los autores del hecho”, manifestó Rojas.

Mira la programación en Red Uno Play