El Pahuichi llega a la FIPAZ 2025 con su proyecto estrella “Divino Niño” y ofertas feriales únicas

En el marco de la FIPAZ 2025, que celebra su vigésima cuarta versión y es reconocida como la Feria del Bicentenario de Bolivia, El Pahuichi marca presencia destacada en el Campo Ferial Chuquiago Marka con promociones exclusivas: lotes en Santa Cruz sin cuota inicial, descuentos de hasta el 45% al contado y financiamiento directo hasta 10 años.

Ubicados en el Bloque Rojo, stand 14, los representantes de la empresa presentan su proyecto estrella “Divino Niño”, una urbanización sobre la carretera internacional al norte de Santa Cruz, diseñada para convertirse en uno de los polos de desarrollo más prometedores del país.

Confianza, trayectoria y respaldo

Con más de 24 años de experiencia en el sector inmobiliario, El Pahuichi ha consolidado más de 20 urbanizaciones, brindando soluciones accesibles y seguras a miles de familias. Su propuesta se basa en tres pilares: seguridad jurídica, precios accesibles y planes de pago flexibles.

En esta edición ferial, la empresa refuerza su compromiso con la inclusión inmobiliaria mediante un sistema de financiamiento directo, que elimina intermediarios bancarios y permite al comprador acceder a su terreno de forma rápida y transparente, con cuotas adaptadas a sus posibilidades.

Divino Niño: inversión con proyección

El proyecto Divino Niño, ubicado estratégicamente sobre la carretera internacional al norte de Santa Cruz, a minutos de Warnes, ofrece infraestructura planificada, vías amplias, áreas verdes, zonas recreativas y respaldo legal garantizado.

Pensado tanto para familias que buscan construir su hogar como para inversionistas que buscan plusvalía, Divino Niño combina ubicación, respaldo y accesibilidad. Su conexión directa con el eje metropolitano lo convierte en una de las alternativas más sólidas y prometedoras del mercado cruceño.

Condiciones especiales durante la FIPAZ

Durante los días de feria, El Pahuichi ofrece condiciones exclusivas:

· Sin cuota inicial, para acceder sin pagos previos.

· Descuentos de hasta 45% al contado, los más altos del año.

· Financiamiento directo hasta 10 años, sin bancos ni garantes externos.

Estas facilidades permiten que más familias bolivianas puedan dar el paso hacia el terreno propio con total confianza.

Compromiso con el desarrollo

Con su participación en la FIPAZ 2025, El Pahuichi reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y su apuesta por el crecimiento de Santa Cruz, una de las regiones con mayor dinamismo económico del país. Su fórmula —sin cuota inicial, descuento al contado y financiamiento directo— representa una oportunidad real para invertir con seguridad.

Los interesados pueden visitar el stand 14 del Bloque Rojo del Campo Ferial Chuquiago Marka, donde el equipo de asesores ofrece atención inmediata y personalizada.

Par más información puede visitar sus oficinas y redes sociales:

La Paz: Av. Montes N.º 214

Av. Montes N.º 214 Cochabamba: Av. Ayacucho N.º 111

Av. Ayacucho N.º 111 Santa Cruz: Av. Cañoto N.º 838

Teléfonos: 68923073

Sitio web: http://www.elpahuichi.com.bo

Facebook: http://El Pahuichi SRL

