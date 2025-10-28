Imcruz y Suzuki premian la solidaridad con un vehículo 0 km

En un emotivo acto realizado en la ciudad de Cochabamba, Imcruz - Inchcape Bolivia-, junto a Suzuki y UNICEF, entregaron un vehículo 0 km a María Lucy Solís Rejas, ganadora del sorteo realizado durante la sexta versión de la Teletón “Tiempo de Actuar”, celebrada en el escenario principal de la Expocruz 2025.

Imcruz - Inchcape Bolivia, auspiciador y aliado de UNICEF, contribuyó con la donación de un Suzuki Alto modelo 2025, como parte de su compromiso con el país, uniendo la movilidad, la solidaridad y la responsabilidad; valores que guían el propósito de la compañía de brindar movilidad a las comunidades del mundo para hoy, para mañana y para mejor.

“En Imcruz creemos que la movilidad va más allá de los vehículos: se trata de generar oportunidades, esperanza y bienestar para las comunidades donde estamos presentes. Nuestro acompañamiento a UNICEF en la Teletón refleja el compromiso de transformar vidas y fortalecer el desarrollo de Bolivia”, afirmó Carola Barzon, People Manager de Imcruz – Inchcape Bolivia.

Por su parte, Katya Marino, representante de UNICEF en Bolivia, agradeció el apoyo sostenido de la empresa a esta noble causa. “Agradecemos a Imcruz-Inchcape Bolivia y a todos los aliados que hicieron posible la Teletón 2025. Felicitamos a la ganadora y celebramos su compromiso con la niñez de Bolivia. Juntos seguimos garantizando salud, protección y oportunidades para todos”, afirmó.

Foto: Imcruz

Una historia que inspira: movilidad al servicio de la salud

María Lucy Solís, médica familiar de Cochabamba con más de 30 años de experiencia, relató con emoción cómo se enteró de que había ganado el vehículo: “Cuando vi mi nombre en la Teletón, sentí una alegría inmensa. No era solo un premio, era una verdadera bendición”.

Además de ser donante constante de UNICEF, Solís conoce de cerca de Imcruz: adquirió su primer vehículo en la compañía y valora la cercanía y compromiso con el país. “Siempre los he considerado una empresa que cuida de los bolivianos, por eso este premio tiene un significado especial”, expresó.

Para la doctora, el Suzuki Alto 0 km será una herramienta de trabajo para seguir visitando pacientes mayores y personas con movilidad reducida, demostrando cómo la movilidad puede ser motor de impacto social.

Foto: Imcruz

Imcruz - Inchcape Bolivia: movilidad con propósito

Desde su integración a Inchcape, Imcruz ha consolidado una visión de movilidad con propósito, uniendo su liderazgo local con la agenda global de sostenibilidad y comunidad del grupo.

Apoyar a UNICEF en la Teletón refleja esa misión: crear valor social sostenible a través de acciones que mueven vidas.

Con iniciativas como esta, la compañía refuerza su compromiso con las comunidades donde opera, impulsando un futuro más solidario, sostenible e innovador, guiado por el servicio y la responsabilidad social.

Foto: Imcruz

