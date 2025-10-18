Del terreno a la producción: cómo instalar tu industria en PILAT paso a paso

El Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) se ha consolidado como el epicentro del desarrollo productivo de Sudamérica. Ubicado estratégicamente en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, este megaproyecto impulsado por el Grupo Empresarial Lafuente ofrece a las empresas un entorno ideal para crecer, producir y conectarse con los principales mercados del continente.

Si estás pensando en instalar tu industria en PILAT, el proceso es más sencillo y eficiente de lo que imaginas.

1. Elección del terreno.

El primer paso es seleccionar el terreno que mejor se adapte al tamaño y proyección de tu empresa. PILAT ofrece lotes industriales desde 1.825 m² con todos los servicios básicos al 100%: energía eléctrica, agua, gas natural, telecomunicaciones, tratamiento de aguas residuales, red de alcantarillado y asfalto.

2. Asesoramiento técnico y legal.

El equipo de PILAT acompaña a cada inversionista en el proceso de compra, brindando asesoramiento legal, técnico y financiero para garantizar una instalación segura y transparente.

3. Diseño y construcción.

Una vez adquirido el terreno, podrás iniciar el diseño de tu planta o almacén con apoyo de profesionales especializados. Gracias al modelo modular del parque, las industrias pueden expandirse fácilmente según su crecimiento.

4. Conexión y operación.

PILAT cuenta con infraestructura logística de primer nivel: acceso directo al corredor bioceánico, proximidad al Aeropuerto Internacional Viru Viru y conexión con la red ferroviaria internacional. Esta ubicación estratégica facilita la distribución nacional e internacional de productos.

5. Integración al ecosistema productivo.

Más de 1.350 empresas ya forman parte del parque, entre ellas Siemens, Prost, Sika, Copelme, entre otros, generando sinergias, oportunidades y desarrollo conjunto.

Invertir en PILAT significa transformar tu visión empresarial en una industria operativa, moderna y sostenible, en el corazón productivo de Sudamérica.

Pide más información: https://wa.link/bkgc4u

Mira la programación en Red Uno Play